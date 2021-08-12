На завод «Петросталь» подали в суд из-за загрязняющих выбросов

Природоохранный прокурор обратился в суд с требованием обязать "Петросталь" модернизировать очистные сооружения. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Природоохранный прокурор обратился в суд с требованием обязать "Петросталь" модернизировать очистные сооружения. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Природоохранная прокуратура обнаружила на Кировском заводе превышение выбросов загрязняющих веществ в 27,5 раза. Подан иск в суд.

Как сообщили в петербургской прокуратуре, ведомство после жалоб горожан и публикаций в СМИ проверило источник «рыжего дыма» над территорией Кировского завода.

Выяснилось, что дым образуется при производстве изделий из металла в мартеновских печах на металлургическом заводе «Петросталь». Экспертиза показала, что выброс оксида азота в воздух превышен в 27,5 раза, а пыли — в 13 раз.

Природоохранный прокурор обратился в суд с требованием обязать «Петросталь» модернизировать очистные сооружения. Также прокурор внес представление об устранении нарушений в адрес руководства завода.

Решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что разлив нефтепродуктов в порту Выборга проверит прокуратура.