Разлив нефтепродуктов в порту Выборга проверит прокуратура

Разлив нефтепродуктов в порту Выборга проверит прокуратура
Разлив нефтепродуктов в выборгском порту. Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Северо-Западная транспортная прокуратура проведет проверку после разлива нефтепродуктов в морском порту Выборга. Следы топлива в Выборгском заливе оставил буксир «Товарищ Андрей».

В пресс-службе надзорного органа сообщили, что, предварительно, нефтепродукты утекли с буксира «Товарищ Андрей», который пришвартовался к причалу морского порта накануне, 11 августа.

Специалисты уже устранили последствия локального загрязнения. На месте работали и.о. заместителя Ленинград-Финляндского транспортного прокурора Дмитрий Эглит, транспортные полицейские, сотрудники Росприроднадзора и областного управления МЧС.

В ходе проверки прокуроры возьмут объяснения с представителя компании, в собственности которой находится «Товарищ Андрей». Все обстоятельства устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в РАН заявили о превышении разлива нефти в Черном море в 400 тыс. раз.

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Разлив нефтепродуктов в порту Выборга проверит прокуратура
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