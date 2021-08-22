В Петербурге мужчина ударил молотком по голове своего собутыльника

В Калининском районе Петербурга сотрудники полиции задержали мужчину, ударившего знакомого молотком по голове.

Инцидент произошел вечером 20 августа у одного из домов по Суздальскому проспект. Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, 32-летний неработающий мужчина в компании во время распития спиртных напитков из-за внезапно возникшей ссоры нанес удар молотком по голове 27-летнему мужчине.

Злоумышленника задержали. Пострадавшего увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести с вдавленным переломом левой височной кости. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге на Загородном проспекте скорая забрала 13-летнего подростка, которого серьезно покалечил 33-летний мужчина.Ему диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга.