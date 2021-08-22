На юго-западе Петербурга минивэн влетел в пешеходов на переходе

На юго-западе Петербурга минивэн влетел в пешеходов на переходе
Пострадали три человека. Фото: vk.com/spb_today

Утром 22 августа на пересечении проспектов Народного Ополчения и Ленинского произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Там столкнулись два легковых автомобиля, одна из которых влетела в толпу пешеходов и снесла светофор.

«На перекрёстке Проспекта Народного Ополчения и Ленинского Проспекта столкнулись два Форда , минивен пролетал на красный по Ленинскому и был отправлен в полет Фокусом. Минивен с измененной траекторией сбил велосипедиста и пешеходов , переходящих Ленинский по переходу», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в соцсети «Вконтакте».

По словам очевидцев, пострадали три человека: шестилетняя девочка, ее мама и велосипедист. Как сообщает 78.ru, девочка получила ушибы. Ее мать госпитализировали с перелом предплечья. Велосипедист получил травму ноги.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что накануне миксер выскочил на Октябрьской улице и сбил двух мотоциклистов. За рулем миксера сидел 26-летний Ислам Джамалудинов. На Октябрьскую набережную он выехал с улицы Дыбенко.

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