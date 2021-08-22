В ДТП на переходе в Петербурге пострадали пешеходы

В воскресенье, 22 августа, в Кировском районе в результате ДТП пострадали пешеходы.

Напомним, утром на перекрестке Ленинского проспекта и Народного Ополчения столкнулись «Форд СиМакс» под управлением 60-летнего мужчины и «Форд Фокус» которым управлял 29-летний водитель. При столкновении одна из машин влетела в толпу пешеходов на переходе и снесла светофор.

В результате происшествия пострадали пешеходы: 6-летняя девочка, ее мама — 35-летняя женщина и 38-летний велосипедист. Женщина и ребенок госпитализированы в тяжелом состоянии, 38-летнего мужчину увезли в больницу в состоянии средней тяжести. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что накануне миксер выскочил на Октябрьской улице и сбил двух мотоциклистов. За рулем миксера сидел 26-летний Ислам Джамалудинов. На Октябрьскую набережную он выехал с улицы Дыбенко.