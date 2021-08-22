На проспекте Авиаконструкторов в ДТП попали таксист и маршрутка

На проспекте Авиаконструкторов в ДТП попали таксист и маршрутка
Таксист протаранил маршрутку. Фото: vk.com/spb_today

В воскресенье, 22 августа, на выезде из двора на проспекте Авиаконструкторов около дома № 25 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием такси и маршрутки.

По словам очевидцев, таксист протаранил маршрутку.

«На выезде из двора на проспекте Авиаконструкторов 25 таксист протаранил маршрутку. Полиции пришлось силой вытаскивать водителя такси из- за руля», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что накануне миксер выскочил на Октябрьской улице и сбил двух мотоциклистов. За рулем миксера сидел 26-летний Ислам Джамалудинов. На Октябрьскую набережную он выехал с улицы Дыбенко.

авария дтп происшествия


 

Новости партнеров
Точку в многолетней борьбе за право строить метро Петербурга по решению Путина поставит Мишустин
Точку в многолетней борьбе за право строить метро Петербурга по решению Путина поставит Мишустин
Беглов: пик третьей волны COVID-19 в Петербурге пройден
Беглов: пик третьей волны COVID-19 в Петербурге пройден
После какой вакцины от COVID-19 россияне заболевают коронавирусом чаще всего
После какой вакцины от COVID-19 россияне заболевают коронавирусом чаще всего
Мертвый петербуржец пролежал десять дней в припаркованной машине, пока его не нашел прохожий
Мертвый петербуржец пролежал десять дней в припаркованной машине, пока его не нашел прохожий
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На проспекте Авиаконструкторов в ДТП попали таксист и маршрутка
В Омске пьяный мужчина убил девушку-инвалида
В Петербурге похолодает до плюс 15 градусов в понедельник
В Кировском районе нашли немецкую мину
В Старой Ладоге состоялось торжественное поднятие флага России
В Старой Ладоге отметили День флага России
Спасатели тушили административное здание во Фрунзенском районе
На КАД перекроют движение между развязками с Матоксой и Колтушским шоссе