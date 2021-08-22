На проспекте Авиаконструкторов в ДТП попали таксист и маршрутка

В воскресенье, 22 августа, на выезде из двора на проспекте Авиаконструкторов около дома № 25 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием такси и маршрутки.

По словам очевидцев, таксист протаранил маршрутку.

«На выезде из двора на проспекте Авиаконструкторов 25 таксист протаранил маршрутку. Полиции пришлось силой вытаскивать водителя такси из- за руля», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что накануне миксер выскочил на Октябрьской улице и сбил двух мотоциклистов. За рулем миксера сидел 26-летний Ислам Джамалудинов. На Октябрьскую набережную он выехал с улицы Дыбенко.