Меркель не исключила введение санкций против «Северного потока — 2»

Меркель не исключила введение санкций против «Северного потока — 2»
Ангела Меркель. Фото: официальный сайт Кремля

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что санкции в отношении российского газопровода «Северный поток — 2» могут быть введены в том случае, если Москва решит использовать его «в качестве оружия».

Она отметила, что Берлин понимает опасения Украины, связанные с проектом и «очень серьезно» к этому относится, сообщает РИА «Новости».

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.

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