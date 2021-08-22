МакSим начала восстанавливать форму, как Бабкина

Российская исполнительница МакSим приступила к восстановлению здоровья по методике, которую брала за основу певица Надежда Бабкина.

Как сообщает НТВ, чтобы реабилитироваться, МакSим начала делать дыхательную гимнастику. Именно так восстанавливалась ранее Бабкина после COVID.

МакSим выписали из больницы совсем недавно, в середине августа. Девушка находилась в стенах медучреждения порядка полутора месяцев. Кроме того, певица довольно долго лежала в коме на искусственной вентиляции легких.

Надежда Бабкина подхватила новую коронавирусую инфекцию весной 2021 года. У женщины, также как и у МакSим, были поражены 80% легких. Для восстановления Бабкина вместе со специальной сиделкой отправлялась на свежий воздух и делала дыхательную гимнастику. Упражнения помогли, потому что уже через два месяца после выписки из клиники певица смогла вернуться к музыкальной деятельности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что экс-участница «Стрелок» обвинила МакSим во лжи.