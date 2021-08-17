Певица МакSим выложила первое фото после болезни, а экс-участница «Стрелок» обвинила её во лжи

В понедельник, 16 августа, известная российская певица Марина Максимова, выступающая под псевдонимом МакSим, поделилась первым снимком из дома — два месяца звезда провела в больнице из-за коронавирусной инфекции.

Артистка поделилась в «сториз» своей страницы в Instagram фотографией букета на фоне её стройных ног. Огромный букет с поздравлением, судя по всему, прислал продюсер и телеведущий Дмитрий Борисов. Певица поблагодарила его за поддержку.

Фанаты обрадовались возвращению МакSим, но худоба ног ужаснула многих: интернет-пользователи считают, что после болезни артистка находится на грани истощения. Правда, некоторые убеждены, что существенная потеря веса после длительной и серьезной болезни вполне ожидаема.

Напомним, что о проблемах со здоровьем поп-звезды стало известно еще в июне, когда на концерте в Казани 12 числа МакSим стало плохо. У артистки диагностировали коронавирус и развилась пневмония с сильным поражением легких. 19 июня врачам пришлось ввести певицу в медикаментозную кому и подключить к аппарату ИВЛ. Звезда пришла в сознание только 3 августа — все это время её жизнь буквально висела на волоске.

К счастью, опасность миновала: певица при первой же возможности отправилась домой. Сейчас ей предстоит длительная реабилитация. Менеджер Марины Максимовой рассказала, что артистка за почти два месяца комы частично потеряла память.

На сцене звезда появится нескоро, но преданные фанаты обещают дождаться этого момента. МакSим поблагодарила всех, кто переживал за нее: «Мне очень помогло, что за меня переживали, думали обо мне и молились, меня это вытащило с того света», — написала она.

Однако сочувствие к артистке разделяют не все: бывшая участница группы «Стрелки» Юлия Беретта, к примеру, сомневается в подлинности тяжелого недуга певицы. В беседе с порталом «Дни.ру» Юлия призналась, что считает «историю болезни» лишь удачным пиар-ходом.

«Как же тошнит от этой МакSим! Как надоел этот пиар казалось бы достойной певицы на здоровье! Я искренне не понимаю и не приемлю такие интриги и игры с судьбой», — подчеркивает экс-участница «Стрелок». Доказательств своей теории Юлия, однако, не приводила.

Стоит добавить, что в апреле 2019 года Марина Максимова попала в серьезное ДТП, из-за которого ей пришлось приостановить свою музыкальную карьеру на довольно долгое время. Реабилитация длилась около года, а уже в 2021-м звезда оказалась на больничной койке с COVID-19. Возможно, последствия полученных в аварии травм сказались на тяжести состояния артистки.