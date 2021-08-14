Певица МакSим частично потеряла память из-за болезни

Певица МакSим частично потеряла память из-за болезни
Певица Макsим. Фото: www.instagram.com/maksimartist

Накануне певицу МакSим (Марину Максимову выписали из больницы, где она пробыла два месяца. После болезни остались осложнения. Артистка частично потеряла память после выхода из комы

«Марина почти не помнит или частично помнит некоторые события до комы, к примеру открытие собственной школы и последний концерт в Казани», — рассказала «СтарХит» менеджер артистки Яна Богушевская.

Напомним, в середине июня стало известно о госпитализации 38-летней исполнительницы. Певица попала в больницу после концерта в Казани. Сначала нее выявили 40%-нтное поражение легких, при этом тест на коронавирус оказался отрицательным. МакSим, подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что впервые за полтора месяца российская певица МакSим, которая находилась в медикаментозной коме, сама смогла рассказать, как себя чувствует. Ей почти не давали шансов, и вот она уже в обычной палате и вышла на связь с поклонниками

МакSим певица


 

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