Мужчина с ребенком наткнулись на скелет в спортивном костюме в Комарово

Мужчина с ребенком наткнулись на скелет в спортивном костюме в Комарово
Полицейские прибыли к месту происшествия. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Курортном районе Петербурга грибник с ребенком обнаружили скелет в спортивном костюме.

О пугающей находке правоохранителям стало известно в воскресенье, 22 августа. Мужчина рассказал полицейским, что тело лежало рядом с поваленными деревьями в овраге недалеко от Щучьего озера.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, на трупе были синяя спортивная кофта и штаны. Также при нем имелся паспорт на имя Александра Соколова 1972 года рождения. Выяснилось, что мужчина пропал без вести еще в 2020 году, он числился в федеральном розыске.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Арцеуловской аллее обнаружили труп в канаве.

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