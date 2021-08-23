Мужчина с ребенком наткнулись на скелет в спортивном костюме в Комарово

В Курортном районе Петербурга грибник с ребенком обнаружили скелет в спортивном костюме.

О пугающей находке правоохранителям стало известно в воскресенье, 22 августа. Мужчина рассказал полицейским, что тело лежало рядом с поваленными деревьями в овраге недалеко от Щучьего озера.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, на трупе были синяя спортивная кофта и штаны. Также при нем имелся паспорт на имя Александра Соколова 1972 года рождения. Выяснилось, что мужчина пропал без вести еще в 2020 году, он числился в федеральном розыске.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Арцеуловской аллее обнаружили труп в канаве.