На Арцеуловской аллее обнаружили труп в канаве

На Арцеуловской аллее обнаружили труп в канаве
Полицейские разбираются в обстоятельствах происшествия. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Приморском районе Петербурга нашли труп.

Как стало известно gazeta.spb.ru, накануне в полицию поступило сообщение о том, что на Арцеуловской аллее обнаружен труп в канаве с водой.

На место происшествия прибыла полиция и обнаружила в 75 метрах от дома по Арцеуловской аллее в реке Каменке труп без внешних признаков насильственной смерти. Погибшему мужчину на вид 35-40 лет, он был одет в куртку темно-синего цвета, штаны черного цвета, ботинки черного цвета.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в пятницу, 13 августа, в бухте Черная Сатама Ладожского озера рыбаки нашли труп человека. Спасатели ПСО Шлиссельбурга транспортировали труп на берег и передали сотрудникам полиции.

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