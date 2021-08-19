На Арцеуловской аллее обнаружили труп в канаве

В Приморском районе Петербурга нашли труп.

Как стало известно gazeta.spb.ru, накануне в полицию поступило сообщение о том, что на Арцеуловской аллее обнаружен труп в канаве с водой.

На место происшествия прибыла полиция и обнаружила в 75 метрах от дома по Арцеуловской аллее в реке Каменке труп без внешних признаков насильственной смерти. Погибшему мужчину на вид 35-40 лет, он был одет в куртку темно-синего цвета, штаны черного цвета, ботинки черного цвета.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в пятницу, 13 августа, в бухте Черная Сатама Ладожского озера рыбаки нашли труп человека. Спасатели ПСО Шлиссельбурга транспортировали труп на берег и передали сотрудникам полиции.