В квартире на Солидарности обнаружили два трупа

В Невском районе Петербурга обнаружили два трупа. Тела мужчины и его отчима были найдены в квартире, рядом лежали три пустые бутылки.

О пугающей находке стало известно в воскресенье, 22 августа. Днем в отдел полиции поступило сообщение о том, что в квартире дома №8 по проспекту Солидарности обнаружен труп мужчины.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие полицейские нашли в квартире два тела — 38-летнего неработающего мужчины и его 64-летнего отчима. Оба проживали в этой квартире. На телах внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было, рядом были найдены три бутылки.

Трупы направлены в морг для установления причины смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина с ребенком наткнулись на скелет в спортивном костюме в Комарово.