Постковидный синдром — что это и как с ним справляться?

Переболевших коронавирусом становится всё больше — люди легче переносят заболевание, сделав прививку, врачи ищут новые пути лечения, количество заражений в сутки снижается… Но стало ясно, что коронавирус опасен не только во время болезни — после него иммунитет восстанавливается не сразу. Чем отличается обычная “послегрипповая” слабость от постковидного синдрома? Как поддержать свой организм в домашних условиях?

Начнем с того, что последствия коронавируса проходят не за пару дней — просто “отлежаться” не получится. Сейчас врачи сходятся во мнении, что симптомы постковида проявляются около двух месяцев. Это хроническая усталость, одышка, пониженное настроение. В редких случаях — выпадение волос, головные боли, головокружения, онемения рук и ног и даже боли в животе.

Что же делать, чтобы не усугублять свое состояние? И нужно ли это лечить?

В первую очередь — сосредоточиться на заботе о себе. Ни в коем случае не перегружаться — ежедневные походы в фитнес-зал, переработки, недосып категорически противопоказаны. Как такового лечения постковидного синдрома не существует, но список рекомендаций все же есть. На самом деле, этот тот самый “здоровый образ жизни”, который нам постоянно рекомендуют вести врачи.

Соблюдения графика дня, отказ от вредных привычек — курения и алкоголя, соблюдение легкой и сбалансированной диеты, курс витаминов, травяные чаи вместо кофе и крепкого чая. Всё это совсем не похоже на лечение, о именно эти простые действия помогают организму восстанавливаться быстрее.

Спрос рождает предложение, и многие частные клиники и санатории создают программы реабилитации. Да и государственные клиники направляют пациентов после выписки в санатории.Конечно, в специальных учреждениях программы включают и физиотерапию, и специальные процедуры, которые невозможно провести дома. Но это не панацея, и если вы не можете себе позволить поехать в санаторий — это не повод для отчаяния.

Ежедневные недолгие прогулки, восьмичасовой сон, здоровое питание, а также например поход в соляную пещеру или на массаж доступны каждому. Главное, говорят врачи — не впадать в панику и дать себе время для полного выздоровления.

Также следует обратить внимание на свое настроение — постковидный синдром часто вызывает депрессию. Если вас уже которую неделю ничего не радует, а будущее представляется в черном свете — обязательно обратитесь к специалисту! Возможно, проблемы, которые кажутся вам неразрешимыми, перестанут вас пугать после визита к психологу.