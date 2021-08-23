Пенсионер с ножом пытался ограбить банк на Кондратьевском

В Калининском районе Петербурга произошла попытка ограбления банка. По данному факту проводится проверка.

В понедельник, 23 августа, в отдел полиции поступило сообщение о том, что в отделение банка в доме № 53 по Кондратьевскому проспекту вошёл мужчина. Угрожая ножом, он потребовал от сотрудницы деньги. Та успела нажать тревожную кнопку.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу, прибывшие правоохранители задержали на месте 64-летнего петербуржца.

В настоящее время устанавливаются мотивы действий пенсионера. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец решил продать ноутбук на «Авито», но стал жертвой ограбления.