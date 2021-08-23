Признаки сахарного диабета после 40 лет. Как диагностировать и какой должна быть диета

От 90 до 95% случаев диабета второго типа можно избежать, если вести правильный образ жизни. Фото: pixabay.com

От 90 до 95% случаев диабета второго типа можно избежать, если вести правильный образ жизни. Фото: pixabay.com

Как распознать первые признаки сахарного диабета после 40 лет? Эта болезнь долгое время может быть практически незаметна. Заболеть может каждый, причем далеко не всегда любитель сладкого или страдающий от лишнего веса человек. Gazeta.SPb расскажет о тревожных звоночках организма, на которые надо обратить внимание.

Симптомы сахарного диабета второго типа

1. Постоянная жажда. Человеку очень хочется пить, за сутки он может выпивать вплоть до восьми литров воды. И, как следствие, он постоянно ходит в туалет

2. Постоянная тяга к сладкому и чувство голода. Это связано с тем, что мозгу заболевающего человека все время нужна глюкоза

3. Сонливость после еды. После еды организм перерабатывает еду в жир

4. Повышенная утомляемость, слабость мышц

5. Сухость кожи, выпадение волос, проблемы мочеполовой сферы

6. Онемение конечностей, покалывание

7. Ухудшение зрения

8. Избыточный вес, жировые отложения в области талии.

Диагностика сахарного диабета

После 40 лет необходимо раз в год делать анализ крови на сахар, посещать эндокринолога.

Образ жизни и диета при сахарном диабете

Чтобы улучшить качество жизни при сахарном диабете, необходимо пересмотреть свои привычки.

1. Спорт. Необходим подвижный образ жизни, регулярные занятия спортом, зарядка, плавание.

2. Диета. Зачастую только с помощью здорового питания можно добиться снижения сахара в крови. Если же случаи запущенные, назначаются лекарственные препараты на основе инсулина.

В любом случае есть перечень продуктов, помогающих снизить сахар в крови. Это мясо кролика, говяжье сердце, некоторые виды рыбы – селедка, скумбрия, из орехов это миндаль. Полезны ягоды черники, овсянка, перец.

Что можно есть и что нельзя при сахарном диабете

Полезны белки и жиры растительного происхождения. Это мясо, рыба, творог, яйца, сыр, бобовые, сливочное масло, сметана, орехи, растительные масла.

Углеводы можно употреблять только медленные (каши и овощи). Полезны также специи и пряности.

Ни в коем случае нельзя есть быстрые углеводы, потому что они, быстро превращаясь в глюкозу в организме, вызывают резкие скачки глюкозы в крови. То есть придется отказаться от булок, шоколада, белого риса, картошки. Надо ограничить молоко и фрукты.