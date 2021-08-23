Мужчина поджог собутыльницу после долгих издевательств в Ленобласти

Мужчина поджог собутыльницу после долгих издевательств в Ленобласти
Полицейские проводят проверку. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Выборгском районе Ленобласти мужчина облил собутыльницу розжигом и поджег. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Инцидент произошел в воскресенье, 22 августа, в поселке Черкасово. В отдел полиции обратилась женщина с заявлением о том, что ее 34-летняя дочь неделю жила у знакомого, который наносил ей порезы ножом, облил розжигом и поджог.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие полицейские выяснили, что во время алкогольного застолья 36-летний мужчина начал избивать безработную сожительницу. После рукоприкладства подвыпивший садист ножом делал надрезы на её теле, затем тушил об ноги собутыльницы сигареты, а после и вовсе поджег.

Мужчину задержали. Состояние пострадавшей уточняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге четверо мигрантов избили мужчину и грозились убить семью.

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