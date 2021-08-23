На дорогах Петербурга за выходные пострадали 35 человек

За минувшие выходные на дорогах Петербурга и Ленобласти произошло более тысячи ДТП.

Зафиксировано 1017 аварий 20 по 22 августа. В 52 из них пострадали люди. Такая статистика приводится в группе «Управление ГИБДД по г. СПб и ЛО» в социальной сети «ВКонтакте».

В Ленинградской области травмы получили 36 человек, четверо из них — дети, один человек погиб. В Северной за этот же период в авариях травмы получили пятеро детей и 30 взрослых. К сожалению, два человека погибли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в 47-м регионе за эти же сутки произошло 200 ДТП. В дорожных происшествиях в этом регионе произошло14 аварий с пострадавшими: 18 человек, в том числе ребенок. В результате ДТП умер один несовершеннолетний.