В «Сапсане» по пути из Петербурга в Москву умер человек

Один из пассажиров скончался в «Сапсане», который следовал из Петербурга в Москву.

Пассажиру стало плохо, медики пытались помочь ему.

«Приехали медики, никого не выпускают, наступила смерть (сердце), персонал поезда говорит, что медики пытаются реанимировать. Мимо пробежал по вагону поп», — пишет один из очевидцев в Тwitter.

О личности погибшего, как и о точных причинах смерти не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что дядя девочки, убитой в Тюмени, упал возле стихийного мемориала у ее дома и умер. Это произошло накануне. Свидетели утверждают, что он упал. Это подтвердили записи с камер видеонаблюдения.