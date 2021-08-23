Дождливая и ветреная погода ожидается в Ленобласти 24 августа

Дождливая и ветреная погода ожидается в Ленобласти 24 августа
В большинстве районов небольшие осадки в виде дождя. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Во вторник, 24 августа, жителей Ленинградской области ожидает облачная погода, не обойдется без осадков.

Небольшие дожди пройдут в большинстве районов, местами умеренные. В ночное время ветер западных направлений подует со скоростью 2-7 метров в секунду, днем северо-западный, северный 7-12 м/с.

Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в темное время суток температура воздуха составит 5-10 градусов тепла. В дневное время воздух прогреется до +11…+16.

Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во вторник в Петербурге будет прохладно и дождливо.

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