Во вторник у Петербурге будет прохладно и дождливо

Во вторник у Петербурге будет прохладно и дождливо
В Петербурге пройдут дожди. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Во вторник, 24 августа, в Северной столице снова пройдут дожди, воздух прогреется до +15 градусов.

В ночное время ветер подует западных направлений, днем — северный умеренный. Пройдут небольшие, временами умеренные дожди.

Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в темное время суток столбик термометра опустится до 8-9 градусов тепла. Днем температура воздуха составит плюс 12-14 градусов.

Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что туман и дождь ожидаются в Ленобласти в понедельник. В большинстве районов ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. Днем столбики термометров покажут +11…+16 градусов.

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