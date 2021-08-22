Туман и дождь ожидаются в Ленобласти в понедельник

В понедельник, 23 августа, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода.

Рабочая неделя в регионе начнется с туманов и дождей.

В большинстве районов ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. Ночью и утром некоторые районы накроет туман. Ветер на западе региона западный, северо-западный ночью будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, днем его порывы будут достигать 6-11 метров в секунду.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +7…+12 градусов, днем столбики термометров покажут +11…+16 градусов.

Атмосферной давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо повышаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дождливая и прохладная погода ожидает петербуржцев в выходные. В ближайшие выходные в Северной столице сохранится облачная погода с осадками.