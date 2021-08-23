Отпуск в родном Петербурге. Как провести время как в Париже

Что делать, если коронавирус сорвал все планы на отпуск, а деньги уже отложены? Можно, конечно, забыть о развлечениях и вложиться в крупную покупку или обучение… А можно не отчаиваться и все равно совершить путешествие — только без перелетов, ПЦР-тестов и двухнедельного карантина в отеле. Ведь нам посчастливилось жить в одном из самых красивых городов Европы, куда стремятся туристы со всего мира!

Итак, что входит в список настоящего туриста? Конечно, хороший отель. Даже если вы живете в центре Петербурга, а не в новом районе, обязательно выберите на букинге красивый номер, в котором вы будете проводить отпуск. Вам не нужно будет беспокоиться о завтраках и уборке, а перемена обстановки добавит эндорфинов. Возьмите самое необходимое, что поместится в чемодан, а в свою квартиру на заглядывайте две недели — это поможет вам увидеть город с другого ракурса.

Современный тренд — изысканно отреставрированные и оформленные квартиры с эркерами, домашними библиотеками и старинной мебелью. Хозяева таких апартаментов даже представляют историческую справку для жильцов. Обязательно поинтересуйтесь, какие знаменитые художники или поэты жили в этом доме, а может и в этой комнате.

Важная составляющая любого хорошего отпуска — новые гастрономические открытия. Заранее подготовьте себе маршрут по интересным кафе и ресторанам. Можно каждый день пробовать разную кухню или найти для себя новое любимое блюдо. В любом случае от самостоятельного приготовления обеда лучше отказаться — вы приехали сюда отдыхать!

Итак, чем по-настоящему богат Петербург — красивыми видами и, конечно же, культурной программой. Как давно вы были в Эрмитаже? А в Филармонии? Часто ли ходите на балет? С утра и в дневное время приятно не спеша прогуляться по старинным улочкам Центрального района, посетить Летний сад или небольшие музеи-квартиры: Державина, Пушкина, Ахматовой. А на вечер запланировать поход в театр, на концерт или в джазовый клуб.

На память об отпуске обязательно должны остаться красивые фотографии. Многие фотографы предлагают фотосессию-прогулку или съемку в вашем красивом номере отеля. Выберите сразу несколько дней и договоритесь с разными мастерами — вы приятно проведете время, и из получившихся фотографий можно будет составить несколько альбомов. И это наконец-то будут снимки, сделанные не на телефон, а на профессиональную технику, с удачными ракурсами и атмосферой Петербурга.

Еще одна интересная возможность получше узнать свой город — экскурсия-сюрприз. Они вошли в моду пару лет назад и быстро набрали популярность. Молодые “экскурсоводы” проводят короткие индивидуальные прогулки разной тематики и показывают интересные места Петербурга. Выбрать одну из таких прогулок можно на Трипстере — особенной популярностью пользуются “Секретный Петербург”, “Ленинградские коммуналки” и фотосессии в Академии художеств, попасть в которую можно только с провожатым. Ну а настоящие ценители истории выбирают маршруты от Павла Перца — самого известного и неоднозначного историка нашего города.

Полюбоваться на Петербург можно и с высоты птичьего полета. Для этого не нужно искать открытые крыши и подвергать себя опасности — достаточно выбрать один из ресторанов с открытой мансардой — “Паруса на крыше” на Петроградской стороне или огромный корт на крыше лофт-проекта “Этажи”.

Тех, кто предпочитает гулять по земле, ждут богемные дворики и помпезные парадные, спрятанные за обычными дверями. Мозаичный дворик на Фонтанке, двор Бертгольд Центра или пространство Третий кластер на Восьмой Советской — наверняка вы еще не были хотя бы в одном из этих мест. Ну а фотографии из дома Бака, особняка Каншина или старинной лютеранской церкви Анненкирхе наверняка мелькали в вашей ленте.

Не отказывайте себе в удовольствии — разглядывайте лепнину на старинных домах Моховой улицы, читайте фамилии на памятных досках, любуйтесь закатами в Севкабеле или сходите на открытую танцплощадку на Васильевском острове.