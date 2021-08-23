На углу Маршала Жукова и Маршала Захарова столкнулись три иномарки

На углу Маршала Жукова и Маршала Захарова столкнулись три иномарки
На пересечении проспекта Маршала Жукова и улицы Маршала Захарова в Петербурге произошло ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В понедельник, 23 августа, на пересечении проспекта Маршала Жукова и улицы Маршала Захарова в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковых автомобилей.

В Сети появились фото с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что столкнулись три иномарки, а на место ДТП прибыли скорая и реанимация.

По словам очевидцев, в аварию попали Daewoo Nexia, Nissan и Ford.

«Ниссан, Форд и Нексией столкнулись на перекрёстке проспекта Маршала Жукова и улицы Маршала Захарова», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области на Дороге Жизни произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека.

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