На углу Маршала Жукова и Маршала Захарова столкнулись три иномарки

В понедельник, 23 августа, на пересечении проспекта Маршала Жукова и улицы Маршала Захарова в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех легковых автомобилей.
В Сети появились фото с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что столкнулись три иномарки, а на место ДТП прибыли скорая и реанимация.
По словам очевидцев, в аварию попали Daewoo Nexia, Nissan и Ford.
«Ниссан, Форд и Нексией столкнулись на перекрёстке проспекта Маршала Жукова и улицы Маршала Захарова», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».
Информация о пострадавших уточняется.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области на Дороге Жизни произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека.