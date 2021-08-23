ДТП спровоцировало трамвайную пробку на улице Маршала Говорова

Вечером 23 августа на улице Маршала Говорова в Петербурге произошло ДТП, в результате которого образовалась трамвайная пробка.

По словам очевидцев, на трамвайных путях столкнулись два легковых автомобиля. В итоге проезд общественному транспорту оказался перекрыт.

«Немножко не повезло трамвайчикам и их пассажирам на улице Маршала Говорова , они встали из за встречи двух оппонентов на дороге, надеюсь ненадолго», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

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