Машина улетела в кювет на Дороге Жизни

Машина улетела в кювет на Дороге Жизни
По словам очевидцев, ДТП произошло рядом с деревней Углово.Фото: vk.com/spb_today

В Ленинградской области на Дороге Жизни произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого легковой автомобиль улетел в кювет.

Дорожный инцидент случился вечером 23 августа. По словам очевидцев, все произошло рядом с деревней Углово.

«Авария на Дороге Жизни у деревни Углово. Одна машина в кювете», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информация о пострадавших уточняется.

«Да, опасное там место стало. На обгон прямо в лобовую прут», — пишут пользователи Сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области на Дороге Жизни произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека.

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