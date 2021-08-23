Машина улетела в кювет на Дороге Жизни

По словам очевидцев, ДТП произошло рядом с деревней Углово.Фото: vk.com/spb_today

По словам очевидцев, ДТП произошло рядом с деревней Углово.Фото: vk.com/spb_today

В Ленинградской области на Дороге Жизни произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого легковой автомобиль улетел в кювет.

Дорожный инцидент случился вечером 23 августа. По словам очевидцев, все произошло рядом с деревней Углово.

«Авария на Дороге Жизни у деревни Углово. Одна машина в кювете», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информация о пострадавших уточняется.

«Да, опасное там место стало. На обгон прямо в лобовую прут», — пишут пользователи Сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области на Дороге Жизни произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека.