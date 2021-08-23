Лисовец: осенью ожидается новый всплеск заболеваемости ковидом

Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец рассказал, что за последний месяц заболеваемость ковидом и уровень госпитализаций резко упали.

Он отметил при этом, что уже осенью возможен новый подъем заболеваемости коронавирусом.

Лисовец напомним, что скоро закончится дачный сезон, и в город вернутся пожилые люди, которые остаются основной группой риска заражения. Глава комздрава призвал их привиться, так как «букет хронических заболеваний – не противопоказание, а прямое показание к прививке».

Он написал у себя в соцсетях, что на сегодняшний день, в Петербурге в привито 35% населения старше 60 лет.

Всего с начала пандемии в городе на Неве заболели 567 876 местных жителей. За минувшие сутки COVID-19 заболели 691 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по суточному показателю Петербург спустился на третью строчку рейтинга среди регионов Российской Федерации. Лидером антирейтинга стала Москва — 1458 случаев. На втором месте Московская область — 1 187 зараженных.