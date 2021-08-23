В Петербурге зафиксирован резкий спад суточного числа инфицированных COVID

В Петербурге ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: администрация Петербурга

В Петербурге ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: администрация Петербурга

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки COVID-19 заболели 691 человек.

Об этом в понедельник, 23 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID. Всего с начала пандемии в городе на Неве заболели 567 876 местных жителей.

По суточному показателю Петербург спустился на третью строчку рейтинга среди регионов Российской Федерации. Лидером антирейтинга стала Москва — 1458 случаев. На втором месте Московская область — 1 187 зараженных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что могут появиться штаммы COVID-19, которым будет удаваться избегать воздействия антител.