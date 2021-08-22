Ученый: возможно появление устойчивых к антителам штаммов коронавируса

Рост новых случаев инфицирования может быть связан со сменой доминирующего штамма. Фото: Pixabay

Рост новых случаев инфицирования может быть связан со сменой доминирующего штамма. Фото: Pixabay

Деятель науки считает, что в следующем году человечество может ожидать неприятный сюрприз.

Ученый-иммунолог, профессор Федеральной политехнической школы Цюриха Саи Редди в разговоре с «SonntagsBlick» предположил, что могут появиться штаммы COVID-19, которым будет удаваться избегать воздействия антител.

Исследователь отметил, что у вариантов вируса «бета»- и «гамма» уже есть мутации, позволяющие в какой-то мере избегать воздействия антител.

При этом, штамм «дельта» уже заразнее своих «сородичей», так что велика вероятность появления «неуязвимого» и очень заразного варианта.

«Если такой вариант коронавируса появится, то мы должны обнаружить его как можно раньше, а создатели вакцин должны будут быстро их адаптировать»,— отметил профессор.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иммунолог Продеус рекомендовал привиться от COVID-19 до сентября.