На Кубани после расстрела бездомной собаки возбуждено уголовное дело

На Кубани после расстрела бездомной собаки возбуждено уголовное дело
Собаку усыпили.Фото: Pixabay

В Новороссийске за издевательство над бездомной собакой, которую сначала ранили из огнестрельного оружия, а потом изувечили, возбуждено уголовное дело.

По данным прокуратуры Краснодарского края, мужчина неоднократно выстрелил в животное, а также ранил острым предметом в область головы и шеи.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий).

Накануне в социальных сетях появилось видео из сочинского поселка Дагомыс. По словам очевидцев, собаку сбила машина, к окровавленному животному подошла женщина. Как пишут очевидцы, собака «прикусила» ее, после чего та позвонила мужу. Тот избил животное битой. Волонтеры решили усыпить собаку, так травмы были не совместимы с жизнью.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что семилетняя жительница подмосковного Жуковского госпитализирована после нападения стаффордширского терьера. Об этом сообщила прокуратура Московской области. Инцидент произошел, когда девочка гуляла с родителями во дворе дома на улице Гагарина.

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