В Ярославле отстранили от работы санитаров, избивших пациентку в лифте

Директор департамента здравоохранения Ярославской области Василий Тубашов заявил, что санитары психиатрической бригады, избивавшие пациентку в лифте в Ярославле отстранены от работы на время проведения проверок.

Он отметил, что их действия бросают тень на всю областную больницу, сообщает РИА «Новости».

Сейчас проводится служебная проверка инцидента, у сотрудников взяты объяснительные.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором видно. На опубликованных кадрах видно, как двое мужчин в форме сотрудников Ярославской областной психиатрической больницы заталкивают упирающуюся женщину в лифт и начинают ее бить.

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