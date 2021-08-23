На набережной Мойки столкнулись маршрутка и фургон

На набережной Мойки столкнулись маршрутка и фургон
Место происшествия. Фото: google.com/maps

В Адмиралтейском районе Петербурга произошла авария с участием маршрутки и фургона.

Как сообщает Мойка78, дорожный инцидент случился вечером 23 августа на набережной реки Мойки, 54.

Проезжую часть не смогли поделить маршрутный автобус и красный фургон. Информация о пострадавших уточняется.

В районе ДТП частично затруднено движение. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вечером 23 августа на Большом Сампсониевском проспекте в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие.

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