На набережной Мойки столкнулись маршрутка и фургон

В Адмиралтейском районе Петербурга произошла авария с участием маршрутки и фургона.
Как сообщает Мойка78, дорожный инцидент случился вечером 23 августа на набережной реки Мойки, 54.
Проезжую часть не смогли поделить маршрутный автобус и красный фургон. Информация о пострадавших уточняется.
В районе ДТП частично затруднено движение. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вечером 23 августа на Большом Сампсониевском проспекте в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие.