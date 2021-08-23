В Петербурге вряд ли построят в срок «Тучков буян»

Правительство России выделило на реализацию проекта 6 миллиардов рублей, но дальше проектирования работы не продвинулись.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе предвыборной кампании в 2019 году обещал реализовать грандиозный проект – построить парк «Тучков буян». Он уверял, что парк будет готов в 2022 году, но в эти слова сейчас слабо верится. Об этом пишет «Главный региональный».

Дело в том, что судьба «Тучкова буяна» с каждым днем становится все запутанней и непонятней. На данный момент готов только проект парка, на который потратили 90 миллионов рублей. До 2022 года остались считанные месяцы, а на территории построены минимум объектов. При этом правительство России поддержало проект и щедро проспонсировало его, выделив 6 миллиардов рублей.

Вызывает вопросы в том числе судьба комплекса «Судебного квартала» — комплекса административных зданий для Верховного суда, еще одного проекта, который Беглов обещал довести до ума. Выделенный для объекта участок отдали под строительство парка, а «Судебный квартал» перенесли на территорию «Сада на Неве», чей татус зеленой зоны в последнее время меняется.

Согласно новому плану, добираться до «Судебного квартала» можно будет по подводному Орловскому тоннелю. Однако его прокладка требует такого финансирования, который город обеспечить не может. И судьба зданий для Верховного суда становится все непонятнее.

Таким образом, сразу два объекта, «Тучков буян» и «Судебный квартал», могут сдать с серьезной задержкой по срокам, несмотря на мощное финансирование со стороны федеральных властей.

11 августа Беглов попросил гендиректора ДОМ.РФ Виталия Мутко организовать проектные работы для строительства парка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Тучков буян» зарос «бегловским бурьяном».