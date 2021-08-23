В автомастерской на Химиков взорвалась бочка с топливом

В автомастерской на улице Химиков во время сварочных работ вспыхнуло горючее вещество. Фото: pexels.com

В автомастерской на улице Химиков во время сварочных работ вспыхнуло горючее вещество. Фото: pexels.com

В понедельник, 23 августа, в Красногвардейском районе Петербурга при вспышке горючих паров пострадал рабочий.

Как сообщает 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, в ремонтной мастерской на улице Химиков во время сварочных работ взорвалась бочка с маслом ёмкостью 200 литров. В результате мужчина получил ожоги первой и второй степени на 6 % тела, однако от госпитализации отказался. Взрыв не привёл к последующему горению. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Нижнем Новгороде на улице Краснодонцев – в девятиэтажном доме произошел взрыв газа с последующим возгоранием. Из-за инцидента повреждены межквартирные перегородки и перекрытие между шестым и седьмым этажами.