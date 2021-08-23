Смольный надеется ускорить строительство Шкиперкой развязки ЗСД

Смольный надеется ускорить строительство Шкиперкой развязки ЗСД
ЗСД. Фото: Baltphoto/Владислав Галушко

Беглов заявил, что город планирует взять инфраструктурные кредиты у правительства России.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, как город может ускорить строительство Шкиперской развязки ЗСД. Планами властей он поделился в эфире «Радио России».

Политик отметил, что город намерен взять инфраструктурный кредит. Дополнительное финансирование позволит ускорить стройку и улучшить транспортную доступность Кронштадта. Беглов отметил, что кредит предоставляет на 15 лет под 3,5% для развития инфрастуктуры.

«В аппарате правительства мы обсудили, на какие проекты можем получить и потратить эти деньги. Это шанс ускорить строительство Шкиперской развязки ЗСД и повысить транспортную доступность Кронштадта»,

– рассказал губернатор.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ремонтные работы перекроют въезд со «Скандинавии» на ЗСД с 25 августа.

Александр Беглов зсд новости СПб Смольный


 

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