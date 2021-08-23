Ремонтные работы перекроют въезд со «Скандинавии» на ЗСД с 25 августа

Ограничения на ЗСД ожидают автомобилистов с 25 числа. Фото: Baltphoto/ Владислав Галушко

Ограничения на ЗСД ожидают автомобилистов с 25 числа. Фото: Baltphoto/ Владислав Галушко

Водителей предупредили о закрытии въезда с Е-18 «Скандинавия» на ЗСД из-за проведения плановых ремонтных работ.

Проезд по указанному участку будет закрыт с 21:00 25 августа до 12:00 29 числа. Ближайший въезд возможен через Зеленогорское шоссе.

Как сообщили в пресс-службе ЗСД, участников движения предупредят об ограничениях на трассе с помощью специальных знаков и информационных щитов. Места производства работ будут обозначены специальными сигнальными средствами.

«Во время проведения работ просим обращать внимание на дорожную ситуацию и выбирать оптимальный вариант маршрута», — говорится в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в тоннеле дамбы ограничат движение до 27 августа. Неудобства по полосам введутся лишь на некоторое время. Все из-за регламентных и ремонтно-восстановительных работ.