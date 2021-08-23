В Петербурге может подорожать стоимость жетона метро

В Петербурге может подорожать стоимость жетона метро
Стоимость поездок может снова вырасти. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

По предварительным данным, стоимость поездки вырастет на два рубля.

В Санкт-Петербурге в 2022 году может снова подорожать стоимость жетона метро. Он будет стоить не 60, а 62 рубля. Об этом стало известно во время «нулевых чтений» городского бюджета на будущий год.

Рост цен также может коснуться наземного транспорта. Сейчас поездка стоит 55 рублей, а в 2022 году обойдется в 57 рублей. Увеличится в том числе стоимость проезда по многоразовым электронным картам, которые действуют сразу на нескольких видах общественного транспорта. Об этом пишет «Фонтанка».

Напоминаем, что в 2021 году проезд и без того подорожал на пять рублей, а в 2020 году тарифы увеличились на 10 рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге стоимость жилья выросла на 11%.

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