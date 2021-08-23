Финляндия продлила ограничения на въезд россиян

Финляндия продлила ограничения на въезд россиян
В Финляндии пока не ждут россиян. Фото: pixabay.com

Страну все еще нельзя посетить в туристических целях.

Власти Финляндии приняла решение продлить ограничения на въезд в стране для россиян. Это обусловлено непростой эпидемиологической обстановкой. Об этом сообщается на сайте правительства страны.

Новые ограничения будут актуальны до 19 сентября. Попасть в Финляндию нельзя с туристическими целями, но поехать все-таки можно. Границы открыты для владельцев недвижимости и тех, чьи родственники проживают в Финляндии.

Тем временем Россия продолжает возобновлять авиасообщение с некоторыми странами. Совсем скоро граждане смогут полететь в Доминиканскую Республику, Южную Корею и Чехию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тунис готовится возобновить авиасообщение с Россией. Салем добавил, что Тунис уже готов обеспечить конкурентоспособные цены по сравнению с другими популярными иностранными курортами, которые сейчас доступны российским туристам.

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