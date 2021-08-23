В Ленобласти во время поиска грибов нашли два снаряд времен ВОВ

На место инцидента уже приезжали сотрудники правоохранительных органов.

В Ленинградской области местные жители во время сбора грибов нашли два боевых снаряда времен Великой Отечественной войны. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Интересные события в Выборге».

Известно, что снаряды лежали у дачи возле Выборга. Предметы времен ВОВ обнаружили среди камней, заросших мхом. Увидев их, грибники позвонили сотрудникам правоохранительных органов. Территорию оцепили, пострадать никто не успел. В скором времени снаряды будут уничтожены.

«На даче возле Выборга собирали грибы, и нашли снаряды (Линия Маннергейма). Полиция приехала, территорию оцепила! Будьте аккуратны»,

— уточнил автор снимков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что рабочие нашли снаряд времен войны на Новоизмайловском.