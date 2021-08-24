Во вторник в Пулково задержали семь авиарейсов

Сегодня, 24 августа, в петербургском аэропорту Пулково задержали семь авиарейсов.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Сочи, Калининграда, Кирова, Нижнего Новгорода, Анапы, Симферополя и Сочи. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс до Сочи. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 5:45, однако время вылета сдвинули на 6:15. Далее с опозданием вылетит рейс до Калининграда. Вылет перенесли с 6:00на 8:25.

Также задерживают рейс до Кирова. Самолет должен был улететь в 7:30, но по факту ждать придется до 11:00. Вылет рейса до Нижнего Новгорода перенесли с 10:15 на 11:00.

Время вылета самолета в Анапу отложили с 10:55 до 12:25. Самолет в Симферополь улетит не в 13:45, а в 14:20. Рейс до Сочи задерживается с 19:10 до 20:00.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что укравшего у пассажира часы в Пулково задержали в Красноярске.