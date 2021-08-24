В Петербурге коронавирус подхватили еще 600 человек

В Петербурге ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: администрация Петербурга

В Петербурге ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: администрация Петербурга

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки COVID-19 заболели 600 человек.

Об этом во вторник, 24 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID. Петербург остается на третьей строчке рейтинга среди регионов РФ по суточному показателю заболеваемости коронавирусом.

Лидером антирейтинга стала Московская область — 1 125 случаев. На третьем месте Москва — 1 105 зараженных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Минздраве России прокомментировали рост заболеваемости коронавирусом после массовой вакцинации. На ухудшение эпидемиологической обстановки есть сразу несколько причин.