Врачи объяснили рост заболеваемости ковидом после массовой вакцинации

Врачи объяснили рост заболеваемости ковидом после массовой вакцинации
Вакцинация в прививочном шатре в парке 300-летия Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

На это есть сразу несколько весомых причин.

В Минздраве России прокомментировали рост заболеваемости коронавирусом после массовой вакцинации. На ухудшение эпидемиологической обстановки есть сразу несколько причин. Об этом пишет АБН.

Эксперты отмечают, что многие заражаются коронавирусом, ожидая своей очереди на прививку. Люди забывают соблюдать социальную дистанцию и надевать маски, в связи с чем болезнь и распространяется. Также врачи заявляют, что массовая вакцинация совпала с третьей волной пандемии, из-за чего многим кажется, что прививка не работает.

Третья причина, по которой замечен рост заболеваемости, это нежелание людей беречь себя после прививки. В первые две недели человек наиболее уязвим и стоит ограничить контракты, носить маску и помнить о дистанции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые нашли антитело, способное нейтрализовать многие штаммы ковида.

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