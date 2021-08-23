Ученые нашли антитело, способное нейтрализовать многие штаммы ковида

Ученые нашли антитело, способное нейтрализовать многие штаммы ковида
5-й павильон выставочного центра "Ленэкспо", перепрофилированный под временный коронавирусный госпиталь. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Специалисты рассчитывают разработать терапию против заражения большим количеством разновидностей коронавируса.

Ученые из Америки провели опыты на лабораторных мышах и смогли определить антитело, эффективно нейтрализующее почти все известные штаммы коронавируса. Об этом пишет научный журнал Immunity.

Эксперты отмечают, что нет уверенности в том, что изобретенные на данный момент вакцины одинаково эффективны против всех разновидностей коронавируса. Именно поэтому они ищут другие способы защитить организм.

Лучше всего со своей задачей справилось антитело SARS2-38. «Человеческая» версия этого антитела также защитила мышей от каппа- и бета-варианта. Только в 0,04% случаев антитело не справлялось со своей задачей. Ученые верят, что благодаря полученным знаниям они смогут разработать грамотную терапию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти планируют сократить число ковидных коек.

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