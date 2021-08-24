От коронавируса скончались 39 петербуржцев за сутки

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 39 случаев.

Об этом стало известно во вторник, 24 августа. С начала пандемии коронавирус унес жизни 20 342 петербуржцев.

За последние сутки также медики обнаружили 600 новых случаев заболевания вирусом. Побороть болезнь смогли 801 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что если доля вакцинированного от COVID-19 населения будет меньше 80-90% населения планеты, то в какой-то момент придется начать разработку новых препаратов.