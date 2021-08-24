В Ленобласти коронавирус выявили еще у 221 человека

В Ленобласти коронавирус выявили еще у 221 человека
В Ленобласти ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: mosgorzdrav.ru

В Ленинградской области за последние сутки зафиксирован 221 случай заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 24 августа, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 61 648 случаев заражения коронавирусом. Полностью выздоровели 48 831 человек. В антилидерах по количеству заразившихся Всеволожский район, где за последние сутки выявили 58 новых случаев СOVID-19.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Петербург находится на третьем месте — 600 случаев. Лидирует Московская область — 1 125 случаев. На третьем месте Москва — 1 105. Ленобласть заняла 34 строчку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые из Америки провели опыты на лабораторных мышах и смогли определить антитело, эффективно нейтрализующее почти все известные штаммы коронавируса.

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