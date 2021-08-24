Пожар в квартире на набережной Крюкова канала тушили 17 спасателей

Пожар разгорелся в доме 24 по набережной Крюкова канала. Фото: скрин Google.Maps

Пожар разгорелся в доме 24 по набережной Крюкова канала. Фото: скрин Google.Maps

В Адмиралтейском районе Петербурга произошел пожар. Спасатели потушили квартиру в жилом доме.

Возгорание случилось во вторник, 24 августа, в доме №24 на набережной Крюкова канала. Сигнал о ЧП поступил спасателям в 5:04. К месту происшествия оперативно выехали 17 сотрудников на четырех спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, в четырехкомнатной отдельной квартире, на кухне горела обстановка на площади 10 квадратных метров.

В 5:25 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Композиторов сгорела трехкомнатная квартира, пожар тушили полчаса. В девятиэтажном доме загорелась трехкомнатная квартира. Огонь охватил обстановку на площади 50 квадратных метров.