Цех по производству хлеба загорелся ночью на Магнитогорской

Цех по производству хлеба загорелся ночью на Магнитогорской
Из цеха эвакуировали 15 человек. Фото: скрин Google.Maps

В Красногвардейском районе произошел пожар. Персонал успел самостоятельно эвакуироваться из горящего здания.

Возгорание случилось поздним вечером понедельника, 23 августа, в доме №21 на Магнитогорской улице. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 22:50.

Как сообщил 78.ru источник в экстренных службах, произошло возгорание в цеху по производству хлебобулочных изделий. Горел утеплитель вокруг печной трубы. Площадь горения составила 5 квадратных метров.

До приезда спасателей 15 человек смогли самостоятельно эвакуироваться. Огонь потушили.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что один человек пострадал в квартирном пожаре на набережной Крюкова канала.

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