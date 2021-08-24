Один человек пострадал в квартирном пожаре на набережной Крюкова канала

Пожар разгорелся в доме 24 по набережной Крюкова канала. Фото: скрин Google.Maps

Пожар разгорелся в доме 24 по набережной Крюкова канала. Фото: скрин Google.Maps

Один человек пострадал в результате квартирного пожара на набережной Крюкова канала. С огнем боролись 17 спасателей.

Возгорание случилось во вторник, 24 августа, в доме №24 на набережной Крюкова канала. Сигнал о ЧП поступил спасателям в 5:04.

«В пожаре пострадал один человек, госпитализирован в НИИ СМП имени И.И. Джанелидзе», — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу.

Другие подробности не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что к месту пожара на набережной Крюкова канала оперативно выехали 17 сотрудников на четырех спецмашинах. В 5:25 пожар ликвидировали.