Во вторник в Петербурге будет облачно, сыро и до +15 градусов

Сегодня в Петербурге ожидается преимущественно облачная погода, пройдут небольшие дожди, а температурный фон ожидается на 3-4 градуса ниже средних многолетних значений. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Во вторник, 24 августа, синоптическая ситуация в Северной столице будет представлена северо-западной периферией холодной фронтальной волны.

«Облачно и сыро», — написал синоптик в своем Facebook.

Днем температура воздуха в городе составит +13…+15 градусов, в Ленобласти потеплеет до +16. Северо-западный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление будет расти.

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