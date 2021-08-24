Петербург во вторник до обеда встал в четырехбалльные пробки

Утром, во вторник, 24 августа, в Петербурге образовались небольшие пробки. Заторы связаны с дорожными ограничениями, дорожно-транспортными происшествиями, а также потому, что горожане едут на работу.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 08:35, пробки оцениваются в 4 балла. Ситуация останется неизменной до 14 часов дня.

«Красные» участки замечены на КАД, на набережной Обводного канала, на улице Марата, на Лиговском проспекте, на Невском проспекте, на Якорной улице, на Индустриальном проспекте, на шоссе Революции, на Арсенальной набережной, на Литейном мосту, на улице Академика Лебедева, на Пироговской набережной, на Троицком мосту, на проспекте Добролюбова, на набережной Макарова, на Светлановском проспекте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во вторник в Петербурге будет облачно, сыро и до +15 градусов.